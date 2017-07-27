Полный разгром: "Манчестер Сити" отправил четыре мяча в ворота "Реала"

Проигравшие в первом туре Международного кубка чемпионов "Манчестер Сити" и "Реал" встретились между собой во втором туре. В составе англичан на поле впервые появился правый защитник Данило, который сегодня был вынужден сыграть слева. Бразилец ранее выступал как раз за "Реал". У мадридцев же на поле появился привычный состав, разве что Кроос и Рамос остались в запасе.

Игра стартовала в невысоком темпе, "Реал" владел инициативой и чаще бил по воротам, но подавляющего преимущества у "сливочных" не наблюдалось. На третьей минуте мимо ворот пробил Бэйл, затем через некоторое время Иско проверил бдительность Эдерсона, ударив с разворота – вратарь "Манчестер Сити" оказался на месте. Англичане ответили ударом с острого угла от Жезуса, однако мяч попал в сетку с внешней стороны. Постепенно игроки "Сити" выровняли игру и даже вышли вперед по количеству ударов. В середине тайма провалилась оборона "Реала", Агуэро отдал пас по центру, и Жезус выскочил на ворота, но в ближнем бою не сумел переиграть Наваса, затем уже аргентинский форвард с нескольких метров расстреливал вратаря "Реала", однако тот спас свою команду, продемонстрировав фантастическую реакцию. Мадридцы также не отсиживались в обороне: в одной атаке пробивали Каземиро, а затем и Бензема, но Эдерсон справился с обоими ударами.

Несмотря на большое количество моментов, команды в первом тайме забить так и не смогли. Как оказалось, все самое интересное нас ожидало во второй половине игры. Сразу же "Реал" мог открыть счет, когда после несогласованности между Отаменди и Эдерсоном мяч отскочил к Карвахалю, тот бил фактически в пустые ворота, но получилось достаточно слабо – Мангала успел подстраховать своих партнеров. Англичане оказались менее расточительными: Стоунз выиграл воздух у Карвахаля и пробил в створ, вышедший на замену Касилья отбил мяч перед собой, а Отаменди добил игровой снаряд в пустые ворота. Тут же Каземиро запорол выход один на один, и "Манчестер Сити" спустя несколько минут снова наказал своего соперника. Защитники "Реала" упустили в собственной штрафной Стерлинга, тот получил пас от Де Брюйне и точно пробил с правого края вратарской.

Тренерский штаб "Реала" после второго пропущенного мяча выпустил на поле молодежь, игра была, по сути, сделана. "Манчестер Сити" продолжил атаковать и создавать моменты. Самый реальный шанс упустил Де Брюйне, который отлично пробил со штрафного, однако Касилья отбил игровой снаряд в штангу. Тем не менее "Сити" все же сумел довести дело до разгрома: Джон Стоунз поразил ворота после розыгрыша углового, а молодой Брахим Диас отлично пробил под перекладину с линии штрафной. "Реал" также имел несколько моментов, Майораль и Вальехо пробивали из выгодных позиций, но не попали в створ, а Себальос отправил мяч в штангу.

После четвертого гола англичане бросили играть, позволив "Реалу" проводить атаки, и в итоге Оскар Арнаис размочил счет. Молодой испанец попал в "девятку" с дальней дистанции, забив фантастический гол.

"Манчестер Сити" – "Реал" - 4:1

Голы: Отаменди, 52 – 1:0; Стерлинг, 59 – 2:0; Стоунз, 67 – 3:0; Диас, 82 – 4:0; Оскар Арнаис, 90 – 4:1

"Манчестер Сити": Эдерсон (Гримшоу, 80), Данило (Сане, 80), Компани (Мангала, 46), Стоунз, Уокер (Дуэни, 68), Отаменди (Адерабийо, 80), Де Брюйне (Зинченко, 68), Туре (Робертс, 80), Фоден (Стерлинг, 46), Агуэро (Насри, 46), Габриэль Жезус (Диас, 68).

Реал: Навас (Касилья, 46), Карвахаль (Техеро, 62), Начо (Асенсио, 62), Варан (Вальехо, 65), Марсело (Хакими, 65), Каземиро (Эрнандес, 62), Ковачич (Васкес, 62), Модрич (Арнаис, 62), Иско (Себальос, 62), Бэйл (Льоренте, 62), Бензема (Майораль, 65).

Вячеслав Горбачев

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