Полный разгром: "Спартак" уничтожил "Севилью" в Москве

В третьем туре Лиги чемпионов "Спартак" встретился с лидером группы "Севильей", россияне же в первых двух матчах разделили очки с "Ливерпулем" и "Марибором", поэтому в отчетном поединке им была необходима победа, чтобы претендовать на выход в 1/8 финала.

Из-за травм "Севилья" не досчиталась основного опорника Н'Зонзи, а также двух центральных защитников Каррису и Парехи. Тренерский штаб "Спартака" попытался воспользоваться этим моментом, выпустив ориентированный на атаку состав с четырьмя защитниками, а также тремя атакующими хавами Промесом, Поповым и Самедовым, которые должны были помогать Луису Адриано.

Начало игры проходило в спокойном темпе, "Севилья" владела мячом, но никуда не спешила, "Спартак" же осознанно отдал мяч сопернику, стараясь быстро переходить из обороны в атаку, доставляя мяч к чужим воротам через правый фланг, где активно действовали Ещенко и Самедов. Левый край, в свою очередь, был очень пассивен, Комабаров вообще вперед не ходил.

Первый гол пришел после того, как "Севилья" неудачно подала угловой, "Спартак" убежал в контратаку, Промес протащил мяч вперед, отдал на Самедова, тот не смог навесить, на игровой снаряд отскочил к Ещенко, который выложил "круглого" на голову Промесу, а Квинси вколотил его в ворота.

"Спартак" тут же отошел назад, отдав инициативу сопернику и продолжив играть на контратаках, "Севилья" же действовала достаточно пассивно, долгое время просто навешивая в штрафную, где первыми на мяче были игроки "Спартака". Удалось обострить игру только когда Нолито сыграл низом, пройдя вдоль линии поля, а затем отдав пас во вратарскую – Джикия едва не срезал мяч в собственные ворота.

Помог "Севилье" стандарт: Кьяер откликнулся на навес с углового и со второй попытки отравил мяч в правый угол. После этого мяча "Севилья" снова завладела мячом и могла выйти вперед перед перерывом, когда Крон-Дели выстрелил в "девятку", однако Селихов сотворил чудо, переведя мяч на угловой.

Испанцы начали мощно и второй тайм, прижав соперника к их штрафной. Крон-Дели хорошо пробил в угол после углового, но Селихов справился, а через несколько минут убойный момент упустил Бен Йедер. Нолито вывел на ударную позицию Крон-Дели, тот в ближнем бою не сумел переиграть Селихова, мяч отскочил к Бен Йедера, тот ушел от лежащего вратаря, уложил на газон и Глушакова, а затем пробил по воротам, где находились только два полевых игрока – Комбаров спас свою команду, после чего "Севилья" тут же пропустила.

Промес с правого края отдал мяч на линию штрафной на Мельгарехо, а тот в касание пробил под левую штангу. Через восемь минут уже с противоположного края поля прошла передача от Комбарова, а в штрафной "Севильи" защитники упустили Глушакова - Денис не простил испанскую команду. Третий гол – также контратака. Спартаковцы убежали два в два, Промес вывел на ворота Адриано, тот ушел от защитников, уложил вратаря и забил в пустые ворот.

"Севилья" бросила играть и на последней минуте пропустила пятый гол, Промес обыграл трёх соперников, совершив сольный проход, а затем точно пробил в правый угол. За один тайм "Спартак" уничтожил "Севилью" и теперь будет готовиться к ответной игре в Испании.

"Спартак" – "Севилья" 5:1

Голы: Промес, 16 – 1:0; Кьяер, 29 – 1:1; Мельгарехо, 58 – 2:1; Глушаков, 66 – 3:1; Адриано, 72 – 4:1; Промес, 90 – 5:1.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самедов (Мельгарехо, 23), Попов (Пашалич, 56), Промес, Луиc Адриано.

"Севилья": Рико, Меркадо, Кьяер, Ленгле, Эскудеро, Крон-Дели (Васкес, 68), Писарро, Банега, Бен Йедер (Муриэль, 81), Нолито (Навас, 73), Сарабия.

Вячеслав Горбачев

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