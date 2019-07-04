Полоз близок к переходу в "Сочи"

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Полоз близок к переходу в "Сочи"

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз может этим летом оказаться в "Сочи", сообщают российские СМИ.

Клубы близки к договорённости о переходе 27-летнего футболиста. Детали возможной сделки пока неизвестны.

Минувший сезон Полоз провёл в аренде в "Рубине", сыграл 30 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

До последнего времени форвард тренировался с "Ростовом", но во вторник "Зенит" отозвал игрока со сбора донского клуба.

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