Полоз: "Манчини - тренер высочайшего уровня"

Форвард питерского "Зенита" Дмитрий Полоз рассыпался в комплиментах главному тренеру своей команды Роберто Манчини.

"Манчини - тренер высочайшего уровня. Возможно, сейчас я не так часто играю в основе, но не могу сказать о Мистере плохого слова. Он смотрит только на твой уровень и ставит сильнейших на данный момент. Смогу доказать свое право на место в составе - буду появляться в основе чаще", - цитирует 26-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Путин высказался о комплектовании "Зенита". | soccernews.ru