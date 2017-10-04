Полоз: "Манчини - тренер высочайшего уровня"

Теги дмитрий полоззенит санкт-петербургроберто манчини

Полоз: "Манчини - тренер высочайшего уровня"Форвард питерского "Зенита" Дмитрий Полоз рассыпался в комплиментах главному тренеру своей команды Роберто Манчини.

"Манчини - тренер высочайшего уровня. Возможно, сейчас я не так часто играю в основе, но не могу сказать о Мистере плохого слова. Он смотрит только на твой уровень и ставит сильнейших на данный момент. Смогу доказать свое право на место в составе - буду появляться в основе чаще", - цитирует 26-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Путин высказался о комплектовании "Зенита". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
Полная таблица

топ-5 тегов