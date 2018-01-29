Полоз: "Может, лучшим бомбардиром Чемпионата Мира стану"

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Полоз: "Может, лучшим бомбардиром Чемпионата Мира стану"Полузащитник питерского "Зенита" и сборной России Дмитрий Полоз рассказал о своих целях на домашний Чемпионат Мира.

"Домашний Чемпионат Мира раз в жизни у футболиста бывает, причем далеко не у каждого. На данный момент я ставлю перед собой задачу попасть туда. Если кто-то из игроков понимает, что, скорее всего, будет там, то мне надо доказывать. Для того, чтобы Черчесов вызвал, нужно закрепиться и выходить в составе "Зенита". Тогда, возможно, и на Чемпионате Мира покажу другой футбол - забью гол, а может, лучшим бомбардиром стану?! Если не ставить перед собой высоких целей, не мечтать, смысл выходить на поле?", - цитирует 26-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Рамос пожелал удачи сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru

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