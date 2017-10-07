Полоз может не сыграть с Южной Кореей

Нападающий "Зенита" и сборной России Дмитрий Полоз рискует пропустить игру против Южной Кореей (7 октября).

"Накануне вечером в преддверии контрольного матча с Южной Кореей Дмитрий Полоз почувствовал недомогание. В настоящее время у него наблюдается повышенная температура, и врачи сборной проводят с игроком необходимые медицинские мероприятия. Участие Полоза в сегодняшнем матче находится под большим вопросом. Надеемся, что уже в ближайшее время футболист восстановится и присоединится к работе в общей группе", - сообщается на сайте РФС.

Начало матча в 17:00 по московскому времени. | http://soccernews.ru