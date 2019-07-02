Полоз покинул расположение "Ростова" и отправился в "Зенит"

"Зенит" отозвал из расположения "Ростова" нападающего Дмитрия Полоза, сообщает официальный сайт донского клуба.

27-летний футболист покинул сбор "жёлто-синих" в Австрии. С чем это связано, пока неизвестно.

Права на Полоза принадлежат "Зениту". Минувший сезон он провёл в аренде в "Рубине", сыграл 30 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Форвард несколько недель тренировался с "Ростовом", но о его трансфере клуб так и не объявил.

Не пропустите: Игрок "Селтика" Рогич может перейти в "Зенит". | http://soccernews.ru