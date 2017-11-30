Полоз: "Поражение от "Спартака" надо было пережить"



Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз рассказал о настроении в команде после поражения от "Спартака" (1:3) в матче 18-го тура чемпионата России.

"Это надо было пережить. Вернее, надо было выигрывать в Москве. А в итоге все оказались очень расстроены. Два дня, во вторник и среду, команда пребывала в тяжелом настроении. Сегодня более-менее отошли. Все понимают: ничего уже не вернешь. Необходимо работать и выигрывать оставшиеся до паузы матчи, чтобы весной чувствовать себя относительно комфортно.

Собой я тоже недоволен. Да, отдал голевую передачу на Кришито, но сам-то не забил. И вообще мог сыграть намного лучше. Но это всех нас касается. Ведь на поле не отдельные люди выходят, а команда. Немного провалили отрезок, когда пропустили два гола. При 2:0 начали играть по-другому. Могли забивать во втором тайме. Но должны были проводить его еще качественнее и в итоге победить в этом матче. Очень обидно, что все закончилось так, как закончилось. Однако надо двигаться дальше", – приводят слова Полоза российские СМИ.

После этого матча "Зенит" сохранил второе место в Премьер-лиге, но его отставание от лидирующего "Локомотива" увеличилось до шести очков.

Не пропустите: Ригони: "Зенит" будет чемпионом". | http://soccernews.ru