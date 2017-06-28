Полоз прокомментировал свой переход в "Зенит"

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Полоз прокомментировал свой переход в "Зенит"

Новичок "Зенита" Дмитрий Полоз высказался по поводу своего перехода из "Ростова" в питерский клуб.

"Очень рад, что попал в такой великий клуб, один из лучших в России, и, думаю, что он станет одним из лучших в Европе. Поэтому я очень рад. Думаю, с адаптацией проблем не должно быть, потому что много ребят в команде, которых я знаю и по чемпионату России, и по сборной. В первую очередь, надо познакомиться с тренером, с тренерским штабом. Возможность поработать с Манчини стала одним из самых важных факторов, из-за которых я перешёл в "Зенит". Тренер сказал, что нуждается во мне, хотел бы меня видеть в команде, поэтому я очень рад. Хочу и мечтаю поработать с таким специалистом" - цитирует 25-летнего футболиста официальный сайт клуба.

Напомним, что Полоз заключил с "Зенитом" контракт до лета 2020 года. 

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