Полоз: "Рассчитываю на поддержку болельщиков в матче с "Утрехтом"

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Полоз: "Рассчитываю на поддержку болельщиков в матче с "Утрехтом"
Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз рассуждает о предстоящем ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против "Утрехта". 

"В принципе чувствую себя хорошо, сейчас важно было восстановиться за два дня. Всё хорошо, к игре готов. В матче с "Амкаром" поучаствовал в голевой атаке, комбинации отрабатываем на тренировке, хорошо, что мы забили. Рассчитываю на поддержку болельщиков завтра, ждём только положительного результата. Хотелось бы, чтобы атмосфера была такой же, как в матче со "Спартаком", - приводят слова Полоза российские СМИ.

Матч "Зенит" - "Утрехт" состоится 24 августа и начнется в 20:00 мск. В первом матче российский клуб уступил на выезде со счетом 0:1.

Не пропустите: На матче "Зенит" - "Утрехт" будет аншлаг. | http://soccernews.ru

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