Полоз согласился на понижение зарплаты ради возвращения в "Ростов"
Нападающий Дмитрий Полоз перешёл в "Ростов", согласившись на уменьшение своего оклада.
Напомним, что 29-летний футболист вернулся в донской клуб в обмен на Ивелина Попова, который отправился в "Сочи".
"Полоз пошёл на приличное понижение зарплаты. Тут надо отдать должное, парень хотел играть. В "Сочи" им были не очень довольны", - рассказал журналист и инсайдер Сергей Егоров.
Напомним, что Полоз уже выступал за "Ростов" с 2012 по 2017 год.
Не пропустите: Президент "Ростова" прокомментировал обмен Попова на Полоза. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Ювентус" выбирает между двумя звёздными форвардами
-
Депай хочет уйти из "Лиона"
-
1
Каррагер: "Месси не сделает "Манчестер Сити" непобедимым"
-
"Атлетико" нацелился на Луиса Суареса
-
Мане отказал "Манчестер Юнайтед" из-за ван Гала
-
Геркус высказался о чемпионской гонке в РПЛ
-
1
"Лидс" совершил рекордный в своей истории трансфер
-
Агента Де Брюйне арестовали по подозрению в отмывании денег
-
"Аталанта" ещё не договорилась с Миранчуком об условиях контракта
-
Стало известно, по какому матчу проверяют арбитра Еськова
-
"Ротор" усилился хорватским вратарём
-
Полоз согласился на понижение зарплаты ради возвращения в "Ростов"
-
Экс-защитник "Сочи" Рами продолжит карьеру в Италии
-
Баринов прокомментировал операцию на колене
-
1
ЦСКА утратил интерес к Карраскалю
-
1
В "Роме" зафиксирован четвёртый случай заражения коронавирусом
-
1
Тренер Личка, приведший брестское "Динамо" к первому в истории чемпионству, возглавил команду из ФНЛ
-
1
"Ростов" продал Кьяртанссона
-
Главные новости дня: 28 августа
-
"Барселона" проявляет интерес к лучшему бомбардиру Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22