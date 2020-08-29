Полоз согласился на понижение зарплаты ради возвращения в "Ростов"

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Полоз согласился на понижение зарплаты ради возвращения в "Ростов"

Нападающий Дмитрий Полоз перешёл в "Ростов", согласившись на уменьшение своего оклада.

Напомним, что 29-летний футболист вернулся в донской клуб в обмен на Ивелина Попова, который отправился в "Сочи".

"Полоз пошёл на приличное понижение зарплаты. Тут надо отдать должное, парень хотел играть. В "Сочи" им были не очень довольны", - рассказал журналист и инсайдер Сергей Егоров.

Напомним, что Полоз уже выступал за "Ростов" с 2012 по 2017 год.

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