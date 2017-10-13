Полоз: "Сыграть с Месси будет особенно интересно"

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Полоз: "Сыграть с Месси будет особенно интересно"

Форвард "Зенита" Дмитрий Полоз доволен тем, что в ноябре сборная России проведёт товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией.

"Я позитивно отношусь к тому, что будем играть против Испании и Аргентины. Мне нет разницы, против кого выходить. Хочется попробовать свои силы как с испанцами, так и с аргентинцами. Это хорошие сборные, которые показывают качественный футбол. Что касается приезда Месси, то с ним сыграть будет особенно интересно. Он ещё лет пять назад доказал всем, что является одним из величайших игроков" - сказал Полоз.

Напомним, что сборная России сыграет с Аргентиной 11 ноября, а с Испанией - 14 ноября.

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