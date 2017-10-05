Полоз: "В сборной атака - легкая и подвижная"

Теги россиядмитрий полозфедор смоловалександр кокоринниколай заболотный

Полоз: "В сборной атака - легкая и подвижная"Форвард сборной России Дмитрий Полоз дал характеристику линии атаки в национальной команде.

"Отношу ли себя к легким и подвижным нападающим? А у нас вся атака такая. И Кокорин, и Смолов. Разве что Заболотный форвард в какой-то степени таранного типа, но он тоже быстрый", - цитирует 26-летнего нападающего СЭ.

Напомним, Полоз похвалил Манчини. | soccernews.ru

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