Полоз вернулся в "Ростов". Попов продолжит карьеру в "Сочи"

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Полоз вернулся в "Ростов". Попов продолжит карьеру в "Сочи"

"Ростов" и "Сочи" совершили обмен футболистами. В ростовский клуб вернулся форвард Дмитрий Полоз, в сочинский клуб перешел хавбек Ивелин Попов.

Ранее Полоз играл в составе "Ростова" с 2012 по 2017 год.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полоз в «Ростове», Попов в «Сочи» Между «Ростовом» и «Сочи» достигнута договоренность по обмену игроками. Дмитрий Полоз возвращается в «Ростов», где он начинал свою карьеру. В наш клуб нападающий перешёл в 2012-м году. Всего за «Ростов» Дмитрий провёл 151 матч и забил 29 мячей, сделал 22 голевые передачи. Отметим и огромный вклад форварда в успешное выступление желто-синих в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Лишь 2 клуба за всю еврокубковую кампанию не пропустили от Полоза - «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Дмитрий отличался уверенностью, а также успел влюбить в свою игру тысячи болельщиков клуба. Мы приветствуем Дмитрия и желаем ему продолжать успешно выступать за «Ростов»! Полоз будет играть в нашем клубе по номером 99. Добро пожаловать домой, Дима! Ивелин Попов отправляется в «Сочи». В нашу команду болгарский футболист перешел во время турнира, который приходил в зимнюю паузу в Катаре в 2019-м году. Всего за «Ростов» провёл 44 матча, в которых забил 9 мячей. Благодарим Ивелина за игру и желаем удачи в новом клубе. #МыРостов #ДимаТыДома

Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov)

"Полоз будет играть в нашем клубе под номером 99. Добро пожаловать домой, Дима!" - говорится в сообщении на официальном сайте "Ростова".

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