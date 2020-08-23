Полоз вернулся в "Ростов". Попов продолжит карьеру в "Сочи"

"Ростов" и "Сочи" совершили обмен футболистами. В ростовский клуб вернулся форвард Дмитрий Полоз, в сочинский клуб перешел хавбек Ивелин Попов.

Ранее Полоз играл в составе "Ростова" с 2012 по 2017 год.

"Полоз будет играть в нашем клубе под номером 99. Добро пожаловать домой, Дима!" - говорится в сообщении на официальном сайте "Ростова".

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