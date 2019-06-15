Полоз возвращается в "Ростов"

Теги зенит санкт-петербургростоврубиндмитрий полозтрансферы

Полоз возвращается в "Ростов"

Форвард питерского "Зенита" Дмитрий Полоз продолжит карьеру в "Ростове", сообщают российские СМИ.

Донской клуб объявит о возвращении 27-летнего футболиста в ближайшие дни. Нападающий уже находится на тренерской базе "жёлто-синих".

Полоз является воспитанником "Локомотива". За "Ростов" он выступал с 2012 по 2017 год, после чего ушёл в "Зенит".

Минувший сезон игрок провёл на правах аренды в "Рубине". В его активе 30 матчей и 5 забитых голов.

Не пропустите: "Ростов" объявил о продлении контракта с Романом Ерёменко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Погба будет бойкотировать предсезонную подготовку, если "МЮ" не отпустит его в "Реал"

СМИ: Погба будет бойкотировать предсезонную подготовку, если "МЮ" не отпустит его в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов