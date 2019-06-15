Полоз возвращается в "Ростов"
Форвард питерского "Зенита" Дмитрий Полоз продолжит карьеру в "Ростове", сообщают российские СМИ.
Донской клуб объявит о возвращении 27-летнего футболиста в ближайшие дни. Нападающий уже находится на тренерской базе "жёлто-синих".
Полоз является воспитанником "Локомотива". За "Ростов" он выступал с 2012 по 2017 год, после чего ушёл в "Зенит".
Минувший сезон игрок провёл на правах аренды в "Рубине". В его активе 30 матчей и 5 забитых голов.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|30
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|30
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|3
|Краснодар
|30
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|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
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|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
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|30
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|11
|Рубин
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|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
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|30
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|30
|20