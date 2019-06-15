Полоз возвращается в "Ростов"

Форвард питерского "Зенита" Дмитрий Полоз продолжит карьеру в "Ростове", сообщают российские СМИ.

Донской клуб объявит о возвращении 27-летнего футболиста в ближайшие дни. Нападающий уже находится на тренерской базе "жёлто-синих".

Полоз является воспитанником "Локомотива". За "Ростов" он выступал с 2012 по 2017 год, после чего ушёл в "Зенит".

Минувший сезон игрок провёл на правах аренды в "Рубине". В его активе 30 матчей и 5 забитых голов.

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