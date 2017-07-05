Полоз: "Я расторг контракт с "Ростовом" в одностороннем порядке"

Нападающий Дмитрий Полоз подтвердил, что "Зенит" не заплатил ни копейки за его переход.

По словам футболиста, перед переходом в петербургский клуб он расторг контракт с "Ростовом" в одностороннем порядке.

"Это правда, что я расторг контракт с "Ростовом" в одностороннем порядке. В конце позапрошлого сезона, когда мы завоевали серебро, у многих заканчивались контракты. "Ростов" не мог предоставить хорошие условия и гарантии, поэтому мы согласились подписать новые соглашения с условием, что, если поступит предложение, мы сможем уйти в статусе свободного агента. Так и получилось. Какие-то долги у "Ростова" передо мной остались, но обещали всё выплатить до конца августа", - сказал он.

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