Положение Йовича в "Реале" изменилось

Фото: инстаграм Йовича/Автор неизвестен

Положение сербского форварда Луки Йовича в мадридском "Реале" резко изменилось в последнее время, сообщает издание Marca.

По информации источника, Йович был готов уйти из королевского клуба уже в следующем месяце, но его хорошие выступления против "Реал Сосьедада" (2:0) в Ла Лиге и "Интера" (2:0) в Лиге чемпионов заставили его изменить свое мнение.

Отмечается, что также на это повлияло то доверие, которое главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти оказывает сербу.

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