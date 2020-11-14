Положительный тест хавбека "Краснодара" Вильены на коронавирус оказался ошибочным

У полузащитника "Краснодара" Тонни де Вильены нет коронавируса, утверждает Algemeen Dagblad.

Во вторник стало известно, что хавбек сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Нидерландов, однако повторное исследование показало отрицательный результат.

Вероятнее всего, итоги первого тестирования оказались ошибочными. Из-за этого 25-летний футболист был исключён из заявки национальной команды на ноябрьские матчи.

Ожидается, что в понедельник де Вильена вернётся в расположение "Краснодара".

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