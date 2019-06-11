Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников в матчах отборочного турнира Евро-2020
Сборная Польши разгромила Израиль в матче отборочного турнира Евро-2020.
Капитан победителей Роберт Левандовски отметился голом. Это его 106-й матч за национальную команду.
Польша лидирует в группе G с 4 сухими победами в 4 играх.
В параллельном матче Австрия в гостях обыграла Македонию, а Словения забила пять голов Латвии.
Македония - Австрия - 1:4 (1:1)
Голы: Хинтереггер, 18 (в свои ворота) - 1:0, Лазаро, 39 - 1:1, Арнаутович, 62 (с пенальти) - 1:2, Арнаутович, 82 - 1:3, Бейтулаи, 86 (в свои ворота) - 1:4.
Македония: Димитриевски, Ристовски, Велковски, Бейтулаи, Адеми, Алиоски, Барди, Николов (Хасани, 67), Эльмас (Ристевски, 55), Пандев, Несторовски (Радески, 56).
Австрия: Линднер, Драгович (Пош, 46), Ульмер, Хинтереггер, Лайнер, Ильзанкер, Лазаро, Ляймер, Шлагер, Арнаутович (Бургшталлер, 88), Забитцер (Шауб, 90+2).
Польша - Израиль - 4:0 (1:0)
Голы: Пентек, 35 - 1:0, Левандовски, 56 (с пенальти) - 2:0, Грощицки, 59 - 3:0, Кондзер, 84 - 4:0.
Польша: Фабяньски, Глик, Берешиньски, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Кондзер, 77), Клих (Гуральски, 75), Зелиньски, Левандовски, Пентек (Милик, 73).
Израиль: Харуш, Бен Харуш, Даса, Таа, Натхо, Захави, Каяль (Й.Коэн, 57), Йеини, Биттон (Эльхамед, 82), Перец, Соломон (Саба, 72).
Латвия - Словения - 0:5 (0:4)
Голы: Чрнигой, 24 - 0:1, Чрнигой, 27 - 0:2, Иличич, 29 (с пенальти) - 0:3, Иличич, 44 - 0:4, Зайц, 47 - 0:5.
Латвия: Штейнборс, Максименко (Ягодинский, 16), Соловьев, Дубра, Ошс, Тоберс (Ругинс, 69), Лайзанс, Камеш, Савалниекс, Ракелс (Онтужанс, 78), Гутковский.
Словения: Облак, Йокич, Мевля, Стоянович, Ал.Струна, Иличич, Куртич, Зайц (Бийол, 64), Попович (Захович, 77), Чрнигой (Маер, 83), Берич.
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|Англия
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|Чехия
|3
|6
|3
|Косово
|3
|5
|4
|Болгария
|4
|2
|5
|Черногория
|4
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Украина
|4
|10
|2
|Люксембург
|4
|4
|3
|Сербия
|3
|4
|4
|Португалия
|2
|2
|5
|Литва
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|3
|9
|2
|Германия
|2
|6
|3
|Нидерланды
|2
|3
|4
|Эстония
|2
|0
|5
|Беларусь
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ирландия
|4
|10
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Швейцария
|2
|4
|4
|Грузия
|4
|3
|5
|Гибралтар
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|6
|2
|Хорватия
|3
|6
|3
|Словакия
|2
|3
|4
|Уэльс
|2
|3
|5
|Азербайджан
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Испания
|4
|12
|2
|Румыния
|4
|7
|3
|Швеция
|4
|7
|4
|Норвегия
|4
|5
|5
|Мальта
|4
|3
|6
|Фарерские острова
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|4
|12
|2
|Израиль
|4
|7
|3
|Австрия
|4
|6
|4
|Словения
|4
|5
|5
|Македония
|4
|4
|6
|Латвия
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Турция
|3
|9
|2
|Франция
|3
|6
|3
|Исландия
|3
|6
|4
|Албания
|3
|3
|5
|Молдова
|3
|3
|6
|Андорра
|3
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Шотландия
|3
|6
|4
|Кипр
|3
|3
|5
|Казахстан
|3
|3
|6
|Сан-Марино
|3
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Италия
|3
|9
|2
|Финляндия
|3
|6
|3
|Босния и Герцеговина
|3
|4
|4
|Греция
|3
|4
|5
|Армения
|3
|3
|6
|Лихтенштейн
|3
|0