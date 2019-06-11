Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников в матчах отборочного турнира Евро-2020

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Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников в матчах отборочного турнира Евро-2020

Сборная Польши разгромила Израиль в матче отборочного турнира Евро-2020.

Капитан победителей Роберт Левандовски отметился голом. Это его 106-й матч за национальную команду. 

Польша лидирует в группе G  с 4 сухими победами в 4 играх.

В параллельном матче Австрия в гостях обыграла Македонию, а Словения забила пять голов Латвии.

Македония - Австрия - 1:4 (1:1)

Голы: Хинтереггер, 18 (в свои ворота) - 1:0, Лазаро, 39 - 1:1, Арнаутович, 62 (с пенальти) - 1:2, Арнаутович, 82 - 1:3, Бейтулаи, 86 (в свои ворота) - 1:4. 

Македония: Димитриевски, Ристовски, Велковски, Бейтулаи, Адеми, Алиоски, Барди, Николов (Хасани, 67), Эльмас (Ристевски, 55), Пандев, Несторовски (Радески, 56).

Австрия: Линднер, Драгович (Пош, 46), Ульмер, Хинтереггер, Лайнер, Ильзанкер, Лазаро, Ляймер, Шлагер, Арнаутович (Бургшталлер, 88), Забитцер (Шауб, 90+2).

Польша - Израиль - 4:0 (1:0)

Голы: Пентек, 35 - 1:0, Левандовски, 56 (с пенальти) - 2:0, Грощицки, 59 - 3:0, Кондзер, 84 - 4:0. 

Польша: Фабяньски, Глик, Берешиньски, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Кондзер, 77), Клих (Гуральски, 75), Зелиньски, Левандовски, Пентек (Милик, 73).

Израиль: Харуш, Бен Харуш, Даса, Таа, Натхо, Захави, Каяль (Й.Коэн, 57), Йеини, Биттон (Эльхамед, 82), Перец, Соломон (Саба, 72).

Латвия - Словения - 0:5 (0:4)

Голы: Чрнигой, 24 - 0:1, Чрнигой, 27 - 0:2, Иличич, 29 (с пенальти) - 0:3, Иличич, 44 - 0:4, Зайц, 47 - 0:5. 

Латвия: Штейнборс, Максименко (Ягодинский, 16), Соловьев, Дубра, Ошс, Тоберс (Ругинс, 69), Лайзанс, Камеш, Савалниекс, Ракелс (Онтужанс, 78), Гутковский.

Словения: Облак, Йокич, Мевля, Стоянович, Ал.Струна, Иличич, Куртич, Зайц (Бийол, 64), Попович (Захович, 77), Чрнигой (Маер, 83), Берич.

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