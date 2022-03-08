Польша автоматом прошла в финал стыков ЧМ-2022

1 Теги россияпольшафифа

Польша автоматом прошла в финал стыков ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Польши/Автор неизвестен

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте объявила об автоматическом выходе сборной Польши в финал стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Такое решение было принято в связи с отстранением сборной России и российских клубов от участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

В финале Польша сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Русский военный корабль пошел на х..й!!!.. И это правильно... Другой дороги у него нет...

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