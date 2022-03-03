Польша автоматом выйдет в финал стыков ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной Польши/Автор неизвестен
Международная федерация футбола (ФИФА) не будет заменять другой командой сборную России в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. Ранее Россия была отстранена от участия в турнирах ФИФА и УЕФА, сообщает Przeglad Sportowy.
Таким образом, несостоявшийся соперник россиян сборная Польши автоматически выйдет в финал стыков. В решающем матче за выход на мундиаль поляки сыграют с победителем пары Швеция - Чехия.
Напомним, что причиной отстранения России стало решение президента Российской Федерации Владимира Путина, который 24 февраля объявил о начале специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.
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