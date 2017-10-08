Польша - Черногория - 4:2, Дания - Румыния - 1:1 (обзоры)

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Польша - Черногория - 4:2, Дания - Румыния - 1:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018.

Видео: Польша - Черногория - 4:2.

Видео: Дания - Румыния - 1:1.

Не пропустите: Польша обыграла Черногорию и вышла на Чемпионат Мира. | http://soccernews.ru

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