Польша добыла путевку на Евро-2020
В игре отбора Евро-2020 сборная Польши одержала победу над Северной Македонией (2:0).
Таким образом, поляки смогли обеспечить себе выход на Чемпионат Европы 2020 года.
Польше осталось провести матчи против Израиля и Словении. Однако если даже поляки проиграют в обоих играх, то ниже второй позиции в группе они не опустятся.
Напомним, что ранее путевки на Евро добыли Бельгия, Италия и Россия.
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