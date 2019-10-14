Польша добыла путевку на Евро-2020

В игре отбора Евро-2020 сборная Польши одержала победу над Северной Македонией (2:0).

Таким образом, поляки смогли обеспечить себе выход на Чемпионат Европы 2020 года.

Польше осталось провести матчи против Израиля и Словении. Однако если даже поляки проиграют в обоих играх, то ниже второй позиции в группе они не опустятся.

Напомним, что ранее путевки на Евро добыли Бельгия, Италия и Россия.

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