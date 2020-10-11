Польша и Италия не выявили победителя, Дания разгромила Исландию

В 3-м туре группового этапа Лиги наций сборные Польши и Италии сыграли вничью со счетом 0:0. Дания на выезде разгромила Исландию.

Италия с пятью очками сохранила первое место в турнирной таблице группы 1, опережая идущих на третьем месте поляков на одно очко.

Польша – Италия 0:0

Польша: Фабианьски, Валюкевич, Глик, Берешиньски, Кендзера, Шиманьски (Гросицки, 59), Крыховяк, Модер, Клих, Юзвяк, Левандовски.

Италия: Доннарумма, Флоренци, Ачерби, Эмерсон, Бонуччи, Барелла, Верратти, Пеллегрини, Жоржиньо, Кьеза, Белотти.

Исландия – Дания - 0:3 (0:1)

Голы: Сигурйонссон, 45 (автогол) - 0:1, Эриксен, 46 - 0:2, Сков, 61 - 0:3

Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, Кристенсен, Хейбьерг, Эриксен, Дилэйни, Сков, Дольберг, Брэйтуэйт, Поульсен (Ольсен, 66).

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