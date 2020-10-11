Польша и Италия не выявили победителя, Дания разгромила Исландию
В 3-м туре группового этапа Лиги наций сборные Польши и Италии сыграли вничью со счетом 0:0. Дания на выезде разгромила Исландию.
Италия с пятью очками сохранила первое место в турнирной таблице группы 1, опережая идущих на третьем месте поляков на одно очко.
Польша – Италия 0:0
Польша: Фабианьски, Валюкевич, Глик, Берешиньски, Кендзера, Шиманьски (Гросицки, 59), Крыховяк, Модер, Клих, Юзвяк, Левандовски.
Италия: Доннарумма, Флоренци, Ачерби, Эмерсон, Бонуччи, Барелла, Верратти, Пеллегрини, Жоржиньо, Кьеза, Белотти.
Исландия – Дания - 0:3 (0:1)
Голы: Сигурйонссон, 45 (автогол) - 0:1, Эриксен, 46 - 0:2, Сков, 61 - 0:3
Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, Кристенсен, Хейбьерг, Эриксен, Дилэйни, Сков, Дольберг, Брэйтуэйт, Поульсен (Ольсен, 66).
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|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4