Польша и Италия не выявили победителя, Дания разгромила Исландию

Теги польшаиталияисландиядания

Польша и Италия не выявили победителя, Дания разгромила Исландию

В 3-м туре группового этапа Лиги наций сборные Польши и Италии сыграли вничью со счетом 0:0. Дания на выезде разгромила Исландию.

Италия с пятью очками сохранила первое место в турнирной таблице группы 1, опережая идущих на третьем месте поляков на одно очко.

Польша – Италия 0:0

Польша: Фабианьски, Валюкевич, Глик, Берешиньски, Кендзера, Шиманьски (Гросицки, 59), Крыховяк, Модер, Клих, Юзвяк, Левандовски.

Италия: Доннарумма, Флоренци, Ачерби, Эмерсон, Бонуччи, Барелла, Верратти, Пеллегрини, Жоржиньо, Кьеза, Белотти.

Исландия – Дания - 0:3 (0:1)
Голы: Сигурйонссон, 45 (автогол) - 0:1, Эриксен, 46 - 0:2, Сков, 61 - 0:3

Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, Кристенсен, Хейбьерг, Эриксен, Дилэйни, Сков, Дольберг, Брэйтуэйт, Поульсен (Ольсен, 66).

Не пропустите: Португалия с Роналду не сумела победить Францию в Лиге наций. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 11 октября

Главные новости дня: 11 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов