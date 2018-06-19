Польша и Сенегал объявили составы на очный матч

Сборные Польши и Сенегала объявили свои составы на стартовый для себя матч группового этапа Чемпионата Мира.

Польша: Щенсны, Паздан, Ционек, Рыбус, Пищек, Крыховяк, Гросицки, Блащиковски, Зьелински, Милик, Левандовски.

Сенегал: Х. Н'Диайе, Кулибали, С. Сане, Гана, Исмаила, Сабали, А. Н'Диайе, Ваге, Ньянг, Диуф, Мане.

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