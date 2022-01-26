Польша и Словакия выдали результативную ничью на Евро-2022 по футзалу

Фото: инстаграм федерации футзала Польши/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футзалу сборные Польши и Словакии сыграли вничью со счетом 2:2.

На седьмой минуте счет открыл Томаш Крезель, но в начале второго тайма голы Матуша Шевчика и Томаша Драговски вывели вперед словаков. Спас поляков от поражения гол Патрика Холы.

Польша и Словакия, набрав по одному очку, занимают третье и четвертое места соответственно в турнирной таблице группы С.

Польша - Словакия - 2:2 (1:0)

Голы: Крезель, 7 - 1:0, Шевчик, 25 - 1:1, Драговски, 28 - 1:2 Холы, 33 - 2:2.

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