Польша и Словакия выдали результативную ничью на Евро-2022 по футзалу
Фото: инстаграм федерации футзала Польши/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футзалу сборные Польши и Словакии сыграли вничью со счетом 2:2.
На седьмой минуте счет открыл Томаш Крезель, но в начале второго тайма голы Матуша Шевчика и Томаша Драговски вывели вперед словаков. Спас поляков от поражения гол Патрика Холы.
Польша и Словакия, набрав по одному очку, занимают третье и четвертое места соответственно в турнирной таблице группы С.
Польша - Словакия - 2:2 (1:0)
Голы: Крезель, 7 - 1:0, Шевчик, 25 - 1:1, Драговски, 28 - 1:2 Холы, 33 - 2:2.
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|М
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|3
|6
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|М
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|5
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|3
|5
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|3
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|1