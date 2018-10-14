Польша – Италия: анонс и прогноз матча Лиги Наций

Польша – Италия

Стадион: "Шлёнски" (Хожув, Польша)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Предстоящий матч сборных Польши и Италии имеет ряд особенностей. Проигравшая команда потеряет шансы на выход из группы. А если команды сыграют вничью, то лидирующие в трио португальцы официально оформят путевку в финальный раунд. В двух матчах турнира поляки и итальянцы набрали всего по одному очку. Но победить в группе из этой пары может кто-то один.

В первом туре Лиги Наций сборные Италии и Польши играли между собой в Болонье. Хозяева не выглядели убедительно в том поединке и вынуждены были отыгрываться после гола Зелиньски на 40-й минуте. Спас итальянцев от поражения реализованный Жоржиньо пенальти. Однако заработанное очко пока так и осталось для команд единственным в турнире. В последствие обе сборные проиграли португальцам, значительно усложнив себе задачу выиграть группу.

Три дня назад сборная Польши проводила домашний поединок с лидером трио и уступила португальцам со счетом 2:3. И это притом, что действующие чемпионы Европы играли без своего ведущего исполнителя – Криштиану Роналду. К слову, встреча началась для "Белых орлов" достаточно успешно. На 18-й Кшиштоф Пентек открыл счет в матче, однако к перерыву впереди были уже гости. Победным оказался гол Бернарду Силву на 52-й минуте, так как в конце встречи Блащиковски еще раз забил за Польшу. Этот гол подарил надежду хозяевам, но спасти матч они не смогли.

Сборная Италии переживает сейчас тяжелые времена. Роберто Манчини никак не может вывести "Скуадру Адзурру" из кризиса. Только в своем первом матче экс-наставник "Зенита" отпраздновал победу на Саудовской Аравией (2:1). В последующих пяти матчах итальянцы победить не смогли.

В минувшую среду сборная Италии принимала в Генуе украинцев и довольствовалась лишь ничейным итогом (1:1). Хозяева вышли вперед благодаря голу Федерико Бернардески в дебюте второго тайма, но спустя семь минут пропустила в ответ от Малиновского и матч так и завершился ничьей. Итальянцы продолжают бить антирекорды. К примеру, впервые в истории "Скуадра Адзурра" пропускает в восьми встречах кряду.

У Роберто Манчини есть существенные проблемы по составу. Травмы получили защитники миланских клубов Данило Д`Амброзио и Алессио Романьоли, а также форварды Симоне Дзадза и Патрик Кутроне. Не вызваны на игру Марио Балотелли, у которого пока совсем не ладятся дела, и Андреа Белотти, находящийся не в очень хорошей форме. Примечательно, что именно эти форварды поспособствовали единственной победе команды за последние 11 встреч.

Интересные факты противостояния сборных Польшы и Италии:

Шесть из одиннадцати поединков между командами завершались ничьей. Пять из них – со счетом 0:0

Последнюю победу над сборной Италии поляки одержали в товарищеском матче в Варшаве 2003 года

В последних пяти выездных матчах итальянцы не одержали ни одной победы – четыре поражения и одна ничья

Только в одном из последних шести матчей Польша смогла забить более одного гола

Ориентировочные составы на игру:

Польша: Щенсны – Берешиньски, Глик, Беднарек, Енджейчик, Зелиньски, Крыховяк, Блащиковски, Кужава, Пёнтек, Левандовски.

Италия: Доннарумма – Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Бираги, Вератти, Барелла, Жоржиньо, Бернардески, Инсинье, Иммобиле.

Прогноз на матч Польша – Италия:

Сборная Польши, несмотря на одно очко в двух матчах, неплохо проявила себя на выезде против Италии и в последней игре против Португалии, но допустили слишком много ошибок в обороне. Италия, несмотря на наличие квалифицированных игроков в составе, не показывает качественного футбола, и поляки вполне способны брать в матче с ней очки, тем более, что мотивация у команды Ежи Бржечека.

Тем не менее, букмекеры видят итальянцев фаворитами встречи, предлагая на их победу ставку со средним коэффициентом 2.55 баллов, в то время как на успех сборной Польши ставка принимается на уровне 2.95 баллов. На ничейный исход предлагается в среднем коэффициент 3.20 баллов.

Прогноз Soccernews – 0:0

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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