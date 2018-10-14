Польша - Италия: где и когда смотреть матч Лиги Наций

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Польша - Италия: где и когда смотреть матч Лиги Наций

В воскресенье, 14 октября, сборная Италии на выезде сыграет с Польшей в рамках третьего тура Лиги Наций.

Обе команды будут пытаться добыть первую победу в новом турнире УЕФА. Ранее "Скуадра Адзурра" и "белые орлы" сыграли вничью в очном матче и проиграли Португалии.

Поединок состоится в польском городе Хожув на стадионе "Сласки". Начало - в 21:45 по московскому времени.

Трансляцию игры проведут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

В Украине матч покажут канал "Футбол 1" и онлайн сервис Oll TV.

В Латвии, Литве и Эстонии - TV Play Sports, в Азербайджане - CBC Sport, в Великобритании - Sky Sports Football.

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