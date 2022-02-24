Польша намерена отказаться играть с Россией в стыках ЧМ-2022

1 Теги польшароссияшвециячехия

Польша намерена отказаться играть с Россией в стыках ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Польши/Автор неизвестен

Сборная Польши планирует отказаться играть с командой России в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира 2022 года, сообщает Przegląd Sportowy.

По сведениям источника, такое же решение собираются принять сборные Чехии и Швеции, которые сыграют в другом полуфинале. Причиной возможного отказа является военная операция России на Украине.

Напомним, что матч Россия - Польша запланирован на 24 марта.

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Комментарии

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andi
андрей

Спорт и политика несовместимы однозначно полякам по правилав - технарь.

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