Польша намерена отказаться играть с Россией в стыках ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Польши/Автор неизвестен

Сборная Польши планирует отказаться играть с командой России в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира 2022 года, сообщает Przegląd Sportowy.

По сведениям источника, такое же решение собираются принять сборные Чехии и Швеции, которые сыграют в другом полуфинале. Причиной возможного отказа является военная операция России на Украине.

Напомним, что матч Россия - Польша запланирован на 24 марта.

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