Польша обыграла Черногорию и вышла на Чемпионат Мира

Сборная Польши в последнем матче отборочного раунда к Чемпионату Мира встретилась с Черногорией, для выхода на мундиаль хозяевам поля достаточно было не проиграть, однако при своих болельщиках поляки намеревались сыграть на победу.

Игроки сборной Польши с первых минут насели на ворота Черногории и сумели забить быстрый гол. Трехходовка с участием Левандовски, Пищека и Зелински завершилась передачей последнего на Мончински, которому оставалось лишь подставить ногу и закатить мяч в ворота.

Через минуту уже у черногорцев был момент, но сравнять счет им не удалось. Щесны сумел опередить Бечирая, перехватив прострел Иванича. Следом уже Стойкович пробил с правого края, но мяч полетел прямо в Щесны. Черногорцы постоянно шли в атаку, но в итоге пропустили второй гол уже на 15 минуте. Пищек отправил мяч в штрафную, затем Зелински отпасовал на Левандовски, а Роберт откатил игровой снаряд на Горосицки, который удвоил преимущество своей команды. Тут же счет мог и вовсе стать разгромным, однако Зелински из выгодной позиции пробил выше ворот.

Несмотря на оглушительный старт, черногорцы и не думали сдаваться. Глик едва не привез гол в свои ворота, промахнувшись по мячу в собственной штрафной, тут же последовал выстрел от Йововича, но игровой снаряд полетел выше ворот. Поляки же после двух забитых голов немного успокоились и атаковать большими силами перестали.

Во второй половине игры долгое время ничего интересного не происходило, команды оставили все самое интересное на десерт, забив четыре гола за девять минут. Сначала вышедший на замену Мугоша первым же касанием забил гол, эффектно пробив ножницами, затем черногорцы и вовсе сравняли счет, когда Томашевич пробил в левый угол из-за штрафной. Гости побежали делать камбэк, но тут же пропустили в свои ворота. Миюшкович отдавал пас назад вратарю, однако мяч перехватил Левандовски. Роберту не составило труда переиграть в ближнем бою Петковича и забить свой 16 гол в этом отборочном цикле. В довершение к этому Черногория забила в свои ворота, после контратаки Гросицки простреливал на Левандовски, тот пробить не сумел, но вместо него мяч в сетку послал защитник Стойкович.

Польша победила со счетом 4:2 и вышла на Чемпионат Мира, выиграв свою группу.

Польша – Черногория 4:2

Голы: Мончински, 6 - 1:0, Гросицки, 15 – 2:0; Мугоша, 78 – 2:1; Томашевич, 83 – 2:2; Левандовски, 85 – 3:2; Стойкович в свои ворота, 87 – 4:2.

Польша: Щесны, Бережински, Глик, Пищек (Рыбусь, 46), Паздан, Крыховяк, Блащиковски, Гросицки (Макушевски, 88), Мончински (Вольски, 90), Зелински, Левандовски.

Черногория: Петкович, Климента, Стойкович, Миюшкович, Томашевич, Янкович, Йовович (Мугоша, 78), Иванич (Хакшабанович, 68), Вукчевич, Бечирай, Шкечич.

Вячеслав Горбачев

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