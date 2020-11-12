Польша обыграла Украину в товарищеском матче

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Польша обыграла Украину в товарищеском матче

Сборная Польши в товарищеском матче обыграла национальную команду Украины со счетом 2:0. Победу полякам принесли голы Кшиштофа Пентека и Якуба Модера.

Польша – Украина - 2:0 (1:0)
Голы: Пентек, 40 - 1:0, Модер, 63 - 2:0

Польша: Скорупски, Валюкевич, Рыбус (Реца, 79), Гумны (Берешиньски, 78), Бохневич, Гуральски (Линетти, 62), Плахета (Шиманьски, 83), Клих, Зелиньски (Юзвяк, 46), Милик (Модер, 62), Пентек.

Украина: Лунин, Матвиенко, Конопля (Бондарь, 63), Кривцов, Зинченко (Харатин, 56), Макаренко, Михайличенко, Зубков (Цыганков, 46), Коваленко (Сидорчук, 76), Ярмоленко (Марлос, 46), Яремчук (Мораес, 46).

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