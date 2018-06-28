Польша открыла счет в матче с Японией

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Польша открыла счет в матче с Японией

Сборная Польши повела в счете в игре с Японией.

На 59-й минуте встречи голом отметился защитник поляков Ян Беднарек.

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