Польша первой в истории Лиги наций понизилась в классе

Сборная Италии обыграла команду Польши в матче Лиги наций со счетом 1:0.

Таким образом, Польша потеряла шансы подняться выше последнего, третьего места в своей группе.

Польша стала первой командой в истории Лиги наций, вылетевшей дивизионом ниже. В сезоне-2020/21 команда будет выступать в лиге В этого турнира.

Не пропустите: Польша – Италия – 0:1 (обзор). | http://soccernews.ru