Польша победила Словению, Македония обыграла Израиль, а Латвия была сильнее Австрии
Сборная Польши выиграла у Словении в матче отборочного турнира Евро-2020.
В параллельной встрече группы Македония обыграла Израиль, а Латвия была сильнее Австрии.
Польша - Словения - 3:2 (1:1)
Голы: Шиманьски, 3 - 1:0, Матавж, 14 - 1:1, Левандовски, 54 - 2:1, Иличич, 61 - 2:2, Гуральски, 81 - 3:2.
Польша: Щенсны, Пищек (Кендзера, 45+4), Глик (Енджейчик, 7), Беднарек, Реца, Крыховяк, Грощицки, Зелиньски, Шиманьски (Юзвяк, 86), Гуральски, Левандовски.
Словения: Облак, Мевля, Блажич, Стоянович, Балковец,
Латвия - Австрия - 1:0 (0:0)
Гол: Ошс, 65.
Латвия: Штейнборс, Максименко, Дубра, Ошс, Камеш, Савалниекс, Юрковскис, Грязнов (Черномордис, 90+2), Икауниекс (Тарасов, 89), Ульдрикис (Гутковский, 70), Федоров.
Австрия: Перван, Драгович, Триммель, Вебер, Пош, Баумгартлингер (Онисиво, 46), Ильзанкер (Ранфтль, 77), Шауб, Гриллич, Грегорич, Гойгингер (Хинтерзеер, 69).
Македония - Израиль - 1:0 (1:0)
Гол: Николов, 45+2.
Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Велковски (Зайков, 72), Муслиу, Барди, Николов, Эльмас, Костадинов, Пандев (Аврамовски, 79), Стояновски (Несторовски, 60).
Израиль: Харуш, Тиби, Даса (Джани, 41), Менахем, Натхо, Захави, Саба (Вайссман, 68), Биттон, Глазер, Элмкис (Хазиза, 59), Даббур.
Польша с 25 баллами заняла 1 место в группе G, Австрия с 19 очками на 2 позиции, Латвия финишировала на последнем месте, имея в активе 3 балла.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3