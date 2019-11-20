Польша победила Словению, Македония обыграла Израиль, а Латвия была сильнее Австрии

Сборная Польши выиграла у Словении в матче отборочного турнира Евро-2020.

В параллельной встрече группы Македония обыграла Израиль, а Латвия была сильнее Австрии.

Польша - Словения - 3:2 (1:1)

Голы: Шиманьски, 3 - 1:0, Матавж, 14 - 1:1, Левандовски, 54 - 2:1, Иличич, 61 - 2:2, Гуральски, 81 - 3:2.

Польша: Щенсны, Пищек (Кендзера, 45+4), Глик (Енджейчик, 7), Беднарек, Реца, Крыховяк, Грощицки, Зелиньски, Шиманьски (Юзвяк, 86), Гуральски, Левандовски.

Словения: Облак, Мевля, Блажич, Стоянович, Балковец,

Латвия - Австрия - 1:0 (0:0)

Гол: Ошс, 65.

Латвия: Штейнборс, Максименко, Дубра, Ошс, Камеш, Савалниекс, Юрковскис, Грязнов (Черномордис, 90+2), Икауниекс (Тарасов, 89), Ульдрикис (Гутковский, 70), Федоров.

Австрия: Перван, Драгович, Триммель, Вебер, Пош, Баумгартлингер (Онисиво, 46), Ильзанкер (Ранфтль, 77), Шауб, Гриллич, Грегорич, Гойгингер (Хинтерзеер, 69).

Македония - Израиль - 1:0 (1:0)

Гол: Николов, 45+2.

Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Велковски (Зайков, 72), Муслиу, Барди, Николов, Эльмас, Костадинов, Пандев (Аврамовски, 79), Стояновски (Несторовски, 60).

Израиль: Харуш, Тиби, Даса (Джани, 41), Менахем, Натхо, Захави, Саба (Вайссман, 68), Биттон, Глазер, Элмкис (Хазиза, 59), Даббур.

Польша с 25 баллами заняла 1 место в группе G, Австрия с 19 очками на 2 позиции, Латвия финишировала на последнем месте, имея в активе 3 балла.

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