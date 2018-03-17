Польша примет молодежный ЧМ в 2019 году

Теги джанни инфантино

Польша примет молодежный ЧМ в 2019 годуПольша станет хозяйкой Чемпионата Мира среди молодежных команд (среди игроков не старше 20 лет) в 2019 году.

"Польша станет хозяйкой молодежного Чемпионата Мира в следующем году, а юношеское первенство мира пройдет в Перу", – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат Мира среди молодежных команд проводится раз в 2 года. 

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