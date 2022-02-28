Польша работает над расширением санкций против сборной России

Теги россияпольшафифа

Польша работает над расширением санкций против сборной России

Фото твиттер Польской футбольной ассоциации

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассказал, как добивается усиления наказания для сборной России.

Накануне ФИФА объявила, что российская команда лишена названия, флага, гимна и права играть на своей территории.

При этом отстранять россиян от участия в турнирах под своей эгидой Международная федерация футбола пока не стала.

"Из-за позорного решения ФИФА Польский футбольный союз направил письмо всем футбольным федерациям Европы. Мы представили нашу позицию и призвали всех встать на нашу сторону, потому что только вместе мы будем сильны", - написал Кулеша в твиттере.

Не пропустите: Крыховяк поддержал отказ сборной Польши играть с Россией. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Шальке" расторг контракт с "Газпромом"

"Шальке" расторг контракт с "Газпромом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов