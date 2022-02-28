Польша работает над расширением санкций против сборной России
Фото твиттер Польской футбольной ассоциации
Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассказал, как добивается усиления наказания для сборной России.
Накануне ФИФА объявила, что российская команда лишена названия, флага, гимна и права играть на своей территории.
При этом отстранять россиян от участия в турнирах под своей эгидой Международная федерация футбола пока не стала.
"Из-за позорного решения ФИФА Польский футбольный союз направил письмо всем футбольным федерациям Европы. Мы представили нашу позицию и призвали всех встать на нашу сторону, потому что только вместе мы будем сильны", - написал Кулеша в твиттере.
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