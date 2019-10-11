Польша, Северная Македония и Австрия добились побед в матчах отбора Евро-2020
Сборная Польши переиграла Латвию в матче отборочного турнира Евро-2020. Три гола забил форвард "Баварии" Роберт Левандовски.
В параллельных матчах группы G Македония обыграла Словению. Австрия была сильнее Израиля.
Латвия - Польша - 0:3 (0:2)
Голы: Левандовски, 9 - 0:1, Левандовски, 13 - 0:2, Левандовски, 76 - 0:3.
Латвия: Ванин, Максименко, Дубра, Ягодинский, Ошс, Ругинс, Лайзанс (Тоберс, 72), Я.Икауниекс, Кигурс (Цыганик, 86), Ракелс (Карашаускс, 72), Гутковский.
Польша: Щенсны, Глик, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Франковски, 77), Рыбус (Реца, 80), Клих (Пентек, 60), Зелиньски, Шиманьски, Левандовски.
Австрия - Израиль - 3:1 (1:1)
Голы: Захави, 34 - 0:1, Лазаро, 41 - 1:1, Хинтереггер, 56 - 2:1, Забитцер, 88 - 3:1.
Австрия: Станкович, Драгович, Ульмер, Хинтереггер, Пош (Триммель, 63), Баумгартлингер, Ильзанкер, Лазаро, Ляймер (Шауб, 59), Арнаутович (Грегорич, 82), Забитцер.
Израиль: Марсиано, Тавата (Бен Харуш, 54), Тиби, Даса, Эльхамед, Таа (Коэн, 76), Натхо, Захави, Биттон, Даббур (Вайссман, 70), Соломон.
Македония - Словения - 2:1 (0:0)
Голы: Эльмас, 50 - 1:0, Эльмас, 68 - 2:0, Иличич, 90+5 (с пенальти).
Македония: Димитриевски, Ристовски (Зайков, 81), Ристевски, Муслиу, Адеми (Тошевски, 77), Спировски, Алиоски, Николов, Эльмас, Пандев (Тричковски, 66), Несторовски.
Словения: Облак, Мевля, Стоянович, Струна, Балковец, Крхин (Попович, 48), Иличич, Куртич, Вербич (Зайц, 65), Безяк (Берич, 79), Шпорар.
Таким образом, Польша с 16 баллами возглавила турнирную таблицу группы G, Австрия с 13 очками расположилась на 2 позиции. У Македонии и Словении по 11 баллов и 3 и 4 место соответственно. Израиль с 8 очками Латвия с 0 баллами замыкают группу.
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Турнирные таблицы
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|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3