Польша, Северная Македония и Австрия добились побед в матчах отбора Евро-2020

Сборная Польши переиграла Латвию в матче отборочного турнира Евро-2020. Три гола забил форвард "Баварии" Роберт Левандовски.

В параллельных матчах группы G Македония обыграла Словению. Австрия была сильнее Израиля.

Латвия - Польша - 0:3 (0:2)

Голы: Левандовски, 9 - 0:1, Левандовски, 13 - 0:2, Левандовски, 76 - 0:3.

Латвия: Ванин, Максименко, Дубра, Ягодинский, Ошс, Ругинс, Лайзанс (Тоберс, 72), Я.Икауниекс, Кигурс (Цыганик, 86), Ракелс (Карашаускс, 72), Гутковский.

Польша: Щенсны, Глик, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Франковски, 77), Рыбус (Реца, 80), Клих (Пентек, 60), Зелиньски, Шиманьски, Левандовски.

Австрия - Израиль - 3:1 (1:1)

Голы: Захави, 34 - 0:1, Лазаро, 41 - 1:1, Хинтереггер, 56 - 2:1, Забитцер, 88 - 3:1.

Австрия: Станкович, Драгович, Ульмер, Хинтереггер, Пош (Триммель, 63), Баумгартлингер, Ильзанкер, Лазаро, Ляймер (Шауб, 59), Арнаутович (Грегорич, 82), Забитцер.

Израиль: Марсиано, Тавата (Бен Харуш, 54), Тиби, Даса, Эльхамед, Таа (Коэн, 76), Натхо, Захави, Биттон, Даббур (Вайссман, 70), Соломон.

Македония - Словения - 2:1 (0:0)

Голы: Эльмас, 50 - 1:0, Эльмас, 68 - 2:0, Иличич, 90+5 (с пенальти).

Македония: Димитриевски, Ристовски (Зайков, 81), Ристевски, Муслиу, Адеми (Тошевски, 77), Спировски, Алиоски, Николов, Эльмас, Пандев (Тричковски, 66), Несторовски.

Словения: Облак, Мевля, Стоянович, Струна, Балковец, Крхин (Попович, 48), Иличич, Куртич, Вербич (Зайц, 65), Безяк (Берич, 79), Шпорар.

Таким образом, Польша с 16 баллами возглавила турнирную таблицу группы G, Австрия с 13 очками расположилась на 2 позиции. У Македонии и Словении по 11 баллов и 3 и 4 место соответственно. Израиль с 8 очками Латвия с 0 баллами замыкают группу.

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