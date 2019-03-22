Польша, Словакия и Македония добыли победы в отборочном раунде к Евро-2020
Представляем результаты матчей 1-го тура отборочного раунда к Евро-2020.
Группа С
Северная Ирландия - Эстония 2:0
Голы: Макгинн, 56 - 1:0, Дэвис (пен), 75 - 2:0
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт, Эванс, Макнейр, Сэвилл, Даллас, Макгинн (Маклафлин, 84), Дэвис, Джонс (Фергюсон, 81), Лаферти (Мадженнис, 76).
Эстония: Лепметс, Метс, Вихманн, Тамм, Камс, Пикк, Оямаа (Васильев, 68), Баранов, Аньер (Зенев, 76), Кяйт, Дмитриев.
Группа Е
Словакия - Венгрия 2:0
Голы: Дуда, 42 - 1:0, Руснак, 84 - 2:0
Словакия: Дубравка, Вавро, Ганцко, Пекарик, Шкриньяр, Мак (Стох, 79), Гамшик, Дуда, Куцка, Руснак, Лоботка.
Венгрия: Гулачи, Ланг (Холендер, 81), Корхут, Орбан, Кадар, Кляйнхайслер (Собослаи, 55), Надь, Ковач, Кальмар (Джуджак, 61), Ловренчич, Салаи.
Группа G
Израиль - Словения 1:1
Голы: Шпорар, 48 - 0:1, Захави, 55 - 1:1
Израиль: Харуш, Бен Харуш, Таватха (Коэн, 77), Даса, Таа, Перец, Еини, Захави, Кайяль (Соломон, 63), Натхо (Коэн, 79), Дабур.
Словения: Облак, Струна, Йокич, Стоянович, Мевля, Куртич, Крхин, Иличич, Зайц (Чрнигой, 62), Вербич, Шпорар.
Австрия - Польша 0:1
Гол: Пентек, 68 - 0:1
Австрия: Линднер, Хинтереггер, Драгович, Вебер, Алаба, Лазаро (Янко, 81), Гриллич (Онисиво, 84), Забитцер, Баумгартлингер, Арнаутович, Лайнер.
Польша: Шченсны, Кендзера, Беднарек, Глик, Берешиньски, Крыховяк, Зелиньски (Пионтек, 59), Клих, Гросицки (Паздан, 90), Левандовски, Милик (Франковски, 46).
Македония - Латвия 3:1
Голы: Алиоски, 11 - 1:0, Элмаз, 29 - 2:0, Велкоски (аг), 88 - 2:1, Элмаз, 90 - 3:1
Македония: Димитриевски, Велкоски, Муслиу, Ристовски, Алиоски, Николов, Хасани (Элмаз, 23), Барди, Трайковски (Маркоски, 84), Несторовски, Пандев (Ристевски, 71).
Латвия: Ванин (Штейнбор, 33), Максименко, Дубра, Ошс, Тарасов, Габов, Исаев, Цыганик, Шабала (Улдрикис, 79), Карашаускс (Тоберс, 69), Ракель.
Удаление: Цыганик (90).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Болгария
|0
|0
|2
|Чехия
|0
|0
|3
|Англия
|0
|0
|4
|Черногория
|0
|0
|5
|Косово
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Литва
|0
|0
|2
|Люксембург
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Украина
|0
|0
|5
|Сербия
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Нидерланды
|1
|3
|2
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Германия
|0
|0
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Дания
|0
|0
|2
|Грузия
|0
|0
|3
|Ирландия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|5
|Гибралтар
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Словакия
|1
|3
|2
|Хорватия
|1
|3
|3
|Уэльс
|0
|0
|4
|Азербайджан
|1
|0
|5
|Венгрия
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Фарерские острова
|0
|0
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Норвегия
|0
|0
|4
|Румыния
|0
|0
|5
|Испания
|0
|0
|6
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|1
|3
|2
|Израиль
|1
|1
|3
|Словения
|1
|1
|4
|Латвия
|0
|0
|5
|Македония
|0
|0
|6
|Австрия
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Албания
|0
|0
|2
|Андорра
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Исландия
|0
|0
|5
|Молдова
|0
|0
|6
|Турция
|0
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Кипр
|1
|3
|2
|Казахстан
|1
|3
|3
|Бельгия
|1
|3
|4
|Россия
|1
|0
|5
|Шотландия
|1
|0
|6
|Сан-Марино
|1
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Армения
|0
|0
|2
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
|4
|Греция
|0
|0
|5
|Италия
|0
|0
|6
|Лихтенштейн
|0
|0