Польша, Словакия и Македония добыли победы в отборочном раунде к Евро-2020

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Польша, Словакия и Македония добыли победы в отборочном раунде к Евро-2020

Представляем результаты матчей 1-го тура отборочного раунда к Евро-2020.

Группа С

Северная Ирландия - Эстония 2:0

Голы: Макгинн, 56 - 1:0, Дэвис (пен), 75 - 2:0

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт, Эванс, Макнейр, Сэвилл, Даллас, Макгинн (Маклафлин, 84), Дэвис, Джонс (Фергюсон, 81), Лаферти (Мадженнис, 76).

Эстония: Лепметс, Метс, Вихманн, Тамм, Камс, Пикк, Оямаа (Васильев, 68), Баранов, Аньер (Зенев, 76), Кяйт, Дмитриев.


Группа Е

Словакия - Венгрия 2:0

Голы: Дуда, 42 - 1:0, Руснак, 84 - 2:0

Словакия: Дубравка, Вавро, Ганцко, Пекарик, Шкриньяр, Мак (Стох, 79), Гамшик, Дуда, Куцка, Руснак, Лоботка.

Венгрия: Гулачи, Ланг (Холендер, 81), Корхут, Орбан, Кадар, Кляйнхайслер (Собослаи, 55), Надь, Ковач, Кальмар (Джуджак, 61), Ловренчич, Салаи.


Группа G

Израиль - Словения 1:1

Голы: Шпорар, 48 - 0:1, Захави, 55 - 1:1

Израиль: Харуш, Бен Харуш, Таватха (Коэн, 77), Даса, Таа, Перец, Еини, Захави, Кайяль (Соломон, 63), Натхо (Коэн, 79), Дабур.

Словения: Облак, Струна, Йокич, Стоянович, Мевля, Куртич, Крхин, Иличич, Зайц (Чрнигой, 62), Вербич, Шпорар.


Австрия - Польша 0:1

Гол: Пентек, 68 - 0:1

Австрия: Линднер, Хинтереггер, Драгович, Вебер, Алаба, Лазаро (Янко, 81), Гриллич (Онисиво, 84), Забитцер, Баумгартлингер, Арнаутович, Лайнер.

Польша: Шченсны, Кендзера, Беднарек, Глик, Берешиньски, Крыховяк, Зелиньски (Пионтек, 59), Клих, Гросицки (Паздан, 90), Левандовски, Милик (Франковски, 46).


Македония - Латвия 3:1

Голы: Алиоски, 11 - 1:0, Элмаз, 29 - 2:0, Велкоски (аг), 88 - 2:1, Элмаз, 90 - 3:1

Македония: Димитриевски, Велкоски, Муслиу, Ристовски, Алиоски, Николов, Хасани (Элмаз, 23), Барди, Трайковски (Маркоски, 84), Несторовски, Пандев (Ристевски, 71).

Латвия: Ванин (Штейнбор, 33), Максименко, Дубра, Ошс, Тарасов, Габов, Исаев, Цыганик, Шабала (Улдрикис, 79), Карашаускс (Тоберс, 69), Ракель.

Удаление: Цыганик (90).

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2 Северная Ирландия Северная Ирландия 1 3
3 Германия Германия 0 0
4 Эстония Эстония 1 0
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