Польша сыграла вничью сыграла с Исландией в товарищеском матче

Фото: инстаграм сборной Польши/Автор неизвестен

В товарищеском матче сборная Польши сыграла вничью с командой Исландии (2:2). Игра состоялась в Познани.

Напомним, что на Евро-2020 Польша сыграет в группе Е с командами Словакии, Испании и Швеции. Исландцы на Евро не пробились.

Товарищеский матч

Польша — Исландия — 2:2 (1:1)

Голы: Гвюдмундссон, 26 (0:1). Зелиньски, 34 (1:1). Бьярнасон, 47 (1:2). Свидерски, 88 (2:2).

Польша: Щенсны, Глик, Кендзера, Пухач (Рыбус, 80), Крыховяк (Линетти, 64), Зелиньски (Козловски, 46), Франковски (Плахета, 64), Давидович, Модер, Левандовски (Свидерски, 81), Шверчок (Юзвяк, 58).

Исландия: Рунарссон (Кристинссон, 46), Херманнссон, Сампстед, Бьярнасон, Бьяднасон, Гюннарссон (К.Тоурдарсон, 87), Гвюдмундссон (Торстейнссон, 90+1), Тораринссон, Балдурссон (С.Тоурдарсон, 78), Бедварссон (Гудьонсен, 84), Андерсон (Эюйольфссон, 74).

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