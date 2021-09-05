Польша уничтожила Сан-Марино в отборе ЧМ-2022

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Польша уничтожила Сан-Марино в отборе ЧМ-2022

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Польша на выезде разгромила Сан-Марино со счетом 7:1.

Победу полякам принесли хет-трик Адама Буксы, дубль Роберта Левандовски, а также голы Кароля Швидерски и Кароля Линетти. В составе хозяев отличился Никола Нанни.

Польша, набрав 10 очков, занимает второе место в группе I. Сан-Марино с нулем очков находится на шестой позиции.

Сан-Марино – Польша - 1:7 (0:4)
Голы: Левандовски, 4 - 0:1, Швидерски, 16 - 0:2, Левандовски, 21 - 0:3, Линетти, 44 - 0:4, Нанни, 48 - 1:4, Букса, 67 - 1:5, Букса, 90+2 - 1:6, Букса, 90+4 - 1:7

Сан-Марино: Бенедеттини, Росси (Томассини, 39), Фаббри (Конти, 66), Бролли (Чеволи, 46), Грандони, Муларони, Д`Аддарио, Голинуччи, Лунадеи, Нанни (Палацци, 73), Витайоли (Хирш, 46).

Польша: Шченсны (Скорупски, 46), Пухач (Залевски, 66), Гелик, Пионтковски, Кендзера, Линетти (Франковски, 79), Каминьски, Модер (Слиш, 46), Шиманьски, Швидерски, Левандовски (Букса, 46).

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