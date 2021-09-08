Польша вырвала ничью с Англией, Бельгия одолела Беларусь, Германия разгромила Исландию
Фото: твиттер УЕФА
Представляем результаты матчей квалификации ЧМ-2022.
Польша - Англия 1:1
Голы: Кейн, 72 - 0:1, Шиманьски, 90 - 1:1
Польша: Шченсны, Глик (Гелик, 80), Пухач (Рыбус, 80), Давидович, Беднарек, Крыховяк (Шиманьски, 68), Юзвяк (Франковски, 80), Линетти, Модер, Букса (Швидерски, 63), Левандовски.
Англия: Пикфорд, Стоунз, Уокер, Магуайр, Шоу, Грилиш, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Кейн.
Беларусь - Бельгия 0:1
Гол: Прат, 33 - 0:1
Беларусь: Черник, Сачивко, Рахманов, Золотов (Подстрелов, 81), Шевченко (Бегунов, 81), Лисакович (Эбонг, 70), Быков, Климович, Швецов, Скавыш (Седько, 70), Лисакович.
Бельгия: Кастельс, Боята, Денайер, Алдервейрелд, Кастань, Салемакерс (Фоке, 84), Тилеманс, Троссард (Азар, 60), Прат, Лукебакио (Бентеке, 76), Батшуайи (Дендонкер, 84).
Исландия - Германия 0:4
Голы: Гнабри, 4 - 0:1, Рюдигер, 24 - 0:2, Сане, 56 - 0:3, Вернер, 88 - 0:4
Исландия: Халльдоурссон, Фьолусон, Скуласон, Бьярнасон, Хельгасон, Паульссон (Бальдурссон, 90), Йоуханнессон (Сигурдссон, 71), Гудмундссон (Гудьонсен, 80), Бьярнасон, Гудмундссон (Торстейнссон, 71), Сайварссон.
Германия: Нойер, Рюдигер, Зюле (Гозенс, 60), Керер, Гюндоган, Хофманн (Клостерманн, 46), Киммих, Горетцка (Виртц, 80), Сане (Мусиала, 59), Вернер, Гнабри (Хавертц, 46).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1