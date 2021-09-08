Польша вырвала ничью с Англией, Бельгия одолела Беларусь, Германия разгромила Исландию

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Польша вырвала ничью с Англией, Бельгия одолела Беларусь, Германия разгромила ИсландиюФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей квалификации ЧМ-2022.

Польша - Англия 1:1

Голы: Кейн, 72 - 0:1, Шиманьски, 90 - 1:1

Польша: Шченсны, Глик (Гелик, 80), Пухач (Рыбус, 80), Давидович, Беднарек, Крыховяк (Шиманьски, 68), Юзвяк (Франковски, 80), Линетти, Модер, Букса (Швидерски, 63), Левандовски.

Англия: Пикфорд, Стоунз, Уокер, Магуайр, Шоу, Грилиш, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Кейн.


Беларусь - Бельгия 0:1

Гол: Прат, 33 - 0:1

Беларусь: Черник, Сачивко, Рахманов, Золотов (Подстрелов, 81), Шевченко (Бегунов, 81), Лисакович (Эбонг, 70), Быков, Климович, Швецов, Скавыш (Седько, 70), Лисакович.

Бельгия: Кастельс, Боята, Денайер, Алдервейрелд, Кастань, Салемакерс (Фоке, 84), Тилеманс, Троссард (Азар, 60), Прат, Лукебакио (Бентеке, 76), Батшуайи (Дендонкер, 84).


Исландия - Германия 0:4

Голы: Гнабри, 4 - 0:1, Рюдигер, 24 - 0:2, Сане, 56 - 0:3, Вернер, 88 - 0:4

Исландия: Халльдоурссон, Фьолусон, Скуласон, Бьярнасон, Хельгасон, Паульссон (Бальдурссон, 90), Йоуханнессон (Сигурдссон, 71), Гудмундссон (Гудьонсен, 80), Бьярнасон, Гудмундссон (Торстейнссон, 71), Сайварссон.

Германия: Нойер, Рюдигер, Зюле (Гозенс, 60), Керер, Гюндоган, Хофманн (Клостерманн, 46), Киммих, Горетцка (Виртц, 80), Сане (Мусиала, 59), Вернер, Гнабри (Хавертц, 46).

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