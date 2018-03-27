Польша вырвала победу в матче с Южной Кореей, Бельгия разгромила Саудовскую Аравию

Теги польшабельгиясаудовская аравияюжная корея

Польша вырвала победу в матче с Южной Кореей, Бельгия разгромила Саудовскую АравиюСегодня в товарищеских матчах сборная Бельгии разгромила Саудовскую Аравию, а Польша обыграла Южную Корею.

Польша - Южная Корея - 3:2

Голы: Левандовски, 32 - 1:0, Гросицки, 45 - 2:0, Ли Чанг-Мин, 85 - 2:1, Хван Хи Чхан, 87 - 2:2, Зьелински, 90+2 - 3:2.

Польша: Щенсны (Скорупски, 46), Пишчек (Ционек, 46), Глик (Кендзера, 67), Паздан, Енджейчик, Романчук (Милик, 61), Мончиньски, Рыбусь (Курзава, 84), Зьелински, Левандовски (Теодорчик, 46), Гросицки.

Бельгия - Саудовская Аравия - 4:0

Голы: Лукаку, 13 - 1:0, Лукаку, 39 - 2:0, Батшуайи, 77 - 3:0, Де Брюйне, 78 - 4:0.

Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Компани (Вермален, 46), Вертонген, Менье, Де Брюйне (Дембеле, 84), Витцель, Карраско (Лимбомбе, 46), Азар (Батшуайи, 59), Лукаку (Миральяс, 79), Мертенс (Наингголан, 59).

Напомним, ранее Австрия разгромила Люксембург, Румыния обыграла Швецию. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов