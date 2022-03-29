Польша вышла на ЧМ-2022

Фото: твиттер УЕФА

В финале стыков ЧМ-2022 сборная Польши одержала победу над Швецией и вышла в финальную часть турнира.

Напомним, что поляки напрямую прошли в финал стыков из-за отстранения сборной России.

Польша - Швеция 2:0

Голы: Левандовски (пен), 49 - 1:0, Зелиньски, 72 - 2:0

Польша: Шченсны, Глик, Беднарек, Берешиньски, Зелиньски, Шиманьски, Белик, Гуральски (Крыховяк, 46), Модер, Кэш, Левандовски.

Швеция: Ольсен, Крафт, Даниэльссон (Ибрагимович, 79), Линделеф, Аугустинссон, Кулусевски, Форсберг, Карлстрем (Сванберг, 67), Ольссон (Карлссон, 80), Квайсон (Эланга, 66), Исак.

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