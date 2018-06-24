Полшага к плей-офф: Англия сыграет с Панамой во втором туре группы "G"

Англия – Панама

Стадион: "Нижний Новгород" (Нижний Новгород, Россия)

Начало матча: 15:00

Главный арбитр: Гхид Гриша (Египет)

Группа "G" еще в первом туре покончила с какой-либо турнирной интригой, а тут еще и Бельгия во втором туре разгромила Тунис со счетом 5:2. Так что противостояние Англии и Панамы, формально, должно стать лишь тренировкой "трех львов" перед битвой с невероятными бельгийцами за первое место в квартете. Мало кто может предположить, что футболисты из маленькой североамериканской страны смогут забрать очки у довольно мощного поколения англичан, которое видело многочисленные провалы свой сборной на предыдущих крупных турнирах и, безусловно, желает войти в историю и поправить эту невыдающуюся статистику. А как ее поправить, если не выигрывать у Панамы?

Панама и Англия никогда не встречались в рамках Чемпионатов Мира, да и обычных товарищеских матчей между этими сборными еще не было. Более того, в своей истории панамцы 10 раз играли против европейских национальных команд и пока не одержали ни одной победы. При этом, 6 из 10 встреч случилось, начиная с 11 октября 2017 года. Сегодня Англия не выглядит той сборной, в матче с которой эту статистику можно улучшить.

Расклады в группе "G" вполне понятны. Бельгия, после выигрыша над Тунисом, имеет 6 очков, у Англии – 3. Тунис и Панама имеют по нулям и в последнем туре сразятся за "очки престижа". Собственно, если сборная "трех львов" выиграет встречу с "канальщиками", то окончательно похоронит две последние команды и в третьем туре сразится с Бельгией за первое место. Интересно, что англичане смогли выиграть свой стартовый матч на мундиале впервые за 16 лет, так что команда Саутгейта уже действительно выделилась. Ударная мощь Харри Кейна позволила англичанам все-таки дожать "орлов Карфагена" и выцарапать победу в условиях тотальной стены перед чужими воротами. Так что ресурсы есть, главное их не разбазарить.

А вот что касается Панамы, то ее единственный шанс на продолжение борьбы заключается только в победе. Сложно поверить, что североамериканцы вот так вот просто ее добудут, так что, возможно, им стоит позаботится о решении других задач. Например, первый гол на Чемпионатах Мира. Подопечные Эрнана Гомеса впервые приехали на мундиаль и в первом матче против Бельгии забить не сумели. Может, сейчас?

Что "канальщики" могут предложить сборной Англии? Ничего, кроме тотальной обороны и попыток убежать в контратаку. Но, еще в первом матче против Туниса, команда "трех львов" показала, что такой тактикой их не испугаешь. Англичане успешно проламывали стену и создавали голевые моменты. Проблема была лишь в реализации. Если в сегодняшнем матче не будет таких оплошностей, то и проблем с Панамой у Англии точно не будет!

Интересные факты перед противостоянием Англии и Панамы

Сборные Англии и Панамы еще никогда не встречались между собой. Матч 23.06.2018 станет для этих команд первым.

Панамцы 10 раз в истории встречались с европейскими сборными и ни разу не победили.

Сборная Англии не проигрывает уже 11 матчей подряд. В последний раз англичане проиграли 13 сентября 2017 года в товарищеском матче против Франции (3:2).

6 из 9 последних матчей сборная "трех львов" завершила без пропущенных голов.

В последних 8 матчах Панама выиграла лишь раз. Это случилось 18 апреля в матче против Тринидада и Тобаго (2:0).

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд - Магуайер, Стоунз, Уолкер - Янг, Хендерсон, Лингард, Лофтус-Чик, Триппьер - Стерлинг, Кейн

Панама: Пенедо - Дэйвис, Эскобар, Торрес, Мурильо - Родригес, Годой, Гомес, Купер, Баркеньяс - Перес

Прогноз на матч

Конечно, Англия является фаворитом встречи и ни у кого нет сомнений, что она сможет найти парочку моментов и вколотить "круглый снаряд" в сетку ворот "канальщиков". Учитывая реализацию англичан, стоит предполагать, что их будет немного, однако факт наличия взятий ворот сомнению никто не подвергает. Должно случится что-то невероятное, чтобы команда "трех львов" вдруг не выиграла.

Букмекеры размышляют так же. Победа Англии оценивается в коэффициент 1,3, а Панамы – 17,1. Коэффициент на ничью колеблется в районе 7.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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