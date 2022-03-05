Польские легионеры могут не вернуться в клубы РПЛ после паузы на матчи сборных

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич рассказал о возможной провокации со стороны Польской федерации футбола.

"В сборную хотят вызвать всех поляков, которые играют у нас в чемпионате, и не вернуть обратно. Это касается Шиманьски, Августиняка, Крыховяка и Рыбуса.

Их всех могут вызвать в расширенный список, а потом Польская федерация просто поставит их перед фактом, что они не должны возвращаться", - сказал Генич.

Стоит отметить, что именно Польша является инициатором обращения в ФИФА с целью разрешить легионерам, выступающим в РПЛ, расторгнуть контракты без выплаты компенсации.

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