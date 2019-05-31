Польский хавбек Шиманьский перешел в "Динамо"
Полузащитник "Легии" Себастьян Шиманьский перешел в московское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера не называется. Хавбек подписал с российским клубом пятилетний контракт.
20-летний Шиманьский является воспитанником "Легии". Всего за польский клуб он провел 86 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 13 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ягеллония Белосток
|30
|59
|2
|Легия Варшава
|30
|58
|3
|Лех Познань
|30
|55
|4
|Лехия Гданьск
|30
|53
|5
|Висла Краков
|30
|44
|6
|Погонь Щецин
|30
|42
|7
|ЛКС Нечеча
|30
|42
|8
|Корона Кельце
|30
|39
|9
|Висла Плоцк
|30
|39
|10
|Заглембе Любин
|30
|39
|11
|Сласк Вроцлав
|30
|34
|12
|Арка Гдыня
|30
|31
|13
|Краковия Краков
|30
|31
|14
|Рух Хожув
|30
|30
|15
|Пяст Гливице
|30
|30
|16
|Гурник Лечна
|30
|30