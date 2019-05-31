Польский хавбек Шиманьский перешел в "Динамо"

Полузащитник "Легии" Себастьян Шиманьский перешел в московское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не называется. Хавбек подписал с российским клубом пятилетний контракт.

20-летний Шиманьский является воспитанником "Легии". Всего за польский клуб он провел 86 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 13 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.

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