Польский легионер заявил о желании завершить карьеру в "Локомотиве"

Левый защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус порассуждал о своём будущем.

"Мой контракт с клубом истекает через год, но я надеюсь подписать новый. Меня в "Локомотиве" всё устраивает. Готов играть здесь до конца карьеры", - сказал 29-летний поляк.

Рыбус выступает за "Локомотив" с лета 2017 года, сыграл 50 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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