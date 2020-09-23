Польский "Лех" разгромил кипрский клуб в матче квалификации Лиги Европы
В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы "Лех" Познань разгромил кипрский "Аполлон".
В следующем раунде польский клуб встретится с победителем пары "Шарлеруа" - "Партизан".
"Аполлон" - "Лех" 0:5
Голы: Тиба, 42 - 0:1, Исхак, 47 - 0:2, Каминьски, 58 - 0:3, Сикора, 81 - 0:4, Тиба, 90 - 0:5
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