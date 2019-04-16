Полубояринов покинет "Спартак"

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Полубояринов покинет "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Данил Полубояринов летом сменит команду, сообщают российские СМИ.

22-летний футболист решил не продлевать с "красно-белыми" контракт, который истекает по окончании текущего сезона.

Хавбеку надоело играть за дубль "Спартака" и он рассчитывает перейти в один из клубов РПЛ.

Стоит отметить, что Полубояринова несколько раз брали на сборы "народной команды", но в основе он так и не дебютировал.

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