"Получается, других счастливых моментов в его жизни не было": Канделаки прокомментировала то, что Милевский рассказал о сексе с ней

Теги артём милевскийтина канделаки

"Получается, других счастливых моментов в его жизни не было": Канделаки прокомментировала то, что Милевский рассказал о сексе с ней

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала о своём отношении к тому, что украинский футболист Артём Милевский предал огласке их интимные отношения.

"Среди мужчин всегда считалось неджентльменским рассказывать какие-то личные истории и хвастаться, что был секс с кем-то. В моей истории это первый случай. Ну что же я могу сказать: на здоровье. Я надеюсь, что это не единственное достоинство Артёма, он был неплохим футболистом. Но с его стороны заявлять, что у него был секс со мной - немного печально, если честно. Получается, что каких-то других счастливых моментов в его жизни не было", - сказала Канделаки.

По словам Милевского, краткосрочный роман между ним и российской медиаперсоной закрутился после ЧМ-2006.

Не пропустите: Милевский рассказал о неприязни к вратарю Денису Бойко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В Испании полыхнул скандах из-за судейства в матче "Реал" Мадрид - "Реал Сосьедад"! Почему "Барса" не станет чемпионом, сколько денег занес Перес и что думает испанская пресса?

В Испании полыхнул скандах из-за судейства в матче "Реал" Мадрид - "Реал Сосьедад"! Почему "Барса" не станет чемпионом, сколько денег занес Перес и что думает испанская пресса?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов