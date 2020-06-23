"Получается, других счастливых моментов в его жизни не было": Канделаки прокомментировала то, что Милевский рассказал о сексе с ней

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала о своём отношении к тому, что украинский футболист Артём Милевский предал огласке их интимные отношения.

"Среди мужчин всегда считалось неджентльменским рассказывать какие-то личные истории и хвастаться, что был секс с кем-то. В моей истории это первый случай. Ну что же я могу сказать: на здоровье. Я надеюсь, что это не единственное достоинство Артёма, он был неплохим футболистом. Но с его стороны заявлять, что у него был секс со мной - немного печально, если честно. Получается, что каких-то других счастливых моментов в его жизни не было", - сказала Канделаки.

По словам Милевского, краткосрочный роман между ним и российской медиаперсоной закрутился после ЧМ-2006.

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